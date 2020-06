Gli “sciagurati” tifosi del Liverpool fanno festa in strada: addio distanziamento sociale

Come prevedibile la festa per il titolo dei Reds è andata oltre il protocollo, nonostante gli appelli delle istituzioni inglesi

Certo, il titolo della Premier dopo 30 anni non è una Coppa Italia, ma la folla che ha colorato di rosso la notte di Liverpool ha rimesso in luce un problema: dov’è finito il distanziamento sociale? Un po’ come a Napoli, a Liverpool la festa è andata oltre il protocollo. Per di più confermando tutte le previsioni delle istituzioni, che avevano lanciato svariati appelli ad esultare nelle proprie “bolle”, tra conoscenti e amici sicuri.

Anche tutto il dibattito sui campi neutri che aveva spaccato i club inglesi nelle settimane precedenti la ripresa è andato prevedibilmente a farsi benedire.

Mentre un’enorme folla cantava canzoni e sparava razzi fuori Anfield – scrive il Guardian – il vice agente della polizia del Merseyside Rob Carden ricordava che la regione era stata “colpita in modo sproporzionato” dalla pandemia di coronavirus e che i suoi residenti avevano la responsabilità di prevenire ulteriori casi. Lodando i fan che hanno tenuto la loro festa alle proprie case, Carden ha affermato che molti altri non si sono attenuti alle normative.

“Sebbene la stragrande maggioranza delle celebrazioni fosse di buon carattere, un gran numero di persone ha scelto di radunarsi fuori dallo stadio”. I fuochi d’artificio sono andati avanti per tutta la notte. Nel giro di un’ora dalla fine della partita del City, migliaia di tifosi si erano radunati fuori allo stadio, accendendo razzi rossi. La gente, con bambini e cani, ha continuato a farsi strada attraverso Stanley Park per raggiungere lo stadio. Molti indossavano le mascherine e i poliziotti non hanno provato a disperdere la folla in festa.

A #Liverpool come a #Napoli:

Un giorno all'improvviso! 🎶 Impazza la festa tra i fan dei Reds che, come i tifosi azzurri per la Coppa Italia, sono scesi in strada con cori e fumogeni. Il ritmo è lo stesso dei partenopei, ma le parole cambiano.