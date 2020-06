Giuntoli: “Un titolo è sempre importante. Speriamo di portare la coppa a casa”

Il ds del Napoli alla Rai: “Per il Napoli sarebbe importante in un’annata particolare in cui siamo venuti fuori alla distanza”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni della Rai poco prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia contro la Juventus.

“Un titolo è sempre importante, per il Napoli sarebbe ancora più importante in un’annata particolare in cui siamo venuti fuori alla distanza. Speriamo di andare bene e portare la coppa a casa”.