Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Mertens e Callejon dal 1′

Le scelte ufficiali di Gattuso e Sarri per la finale di Coppa Italia. Confermate le ultime indiscrezioni per gli azzurri col tridente classico

L’attesa sta per finire, Napoli-Juventus sta per cominciare. Queste le scelte ufficiali di Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri per la finale di Coppa Italia.

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Coppa Italia

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Allan, Elmas, Llorente, Lozano, Politano, Younes, Milik. All. Gennaro Gattuso.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Ramsey, Danilo, Rugani, Rabiot, Bernardeschi, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia. All. Maurizio Sarri.