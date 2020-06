Giuntoli in viaggio verso Roma per incontrare Mertens, in arrivo firma per il rinnovo

Lo scrive Tuttomercatoweb. Il ds incontrerà l’attaccante belga prima della finale di Coppa Italia di stasera per sancire ufficialmente il prolungamento

Oggi è il giorno della finale di Coppa Italia contro la Juve, ma non solo. Potrebbe essere anche il giorno della firma di Mertens sul suo contratto di rinnovo con il Napoli.

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, infatti, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è in viaggio per Roma, dove nel pomeriggio ha appuntamento proprio con l’attaccante belga per la firma.

Queste sono le parole del portale:

“Non c’è solo la partita con la Juventus nell’agenda del Napoli di quest’oggi. Perché nel pomeriggio è previsto un incontro per siglare l’accordo con Dries Mertens, folletto belga in scadenza al 30 giugno del 2020. Il direttore sportivo Giuntoli in queste ore sta raggiungendo Roma proprio per questo motivo, con qualche ora di anticipo sul match. Mertens firmerà il contratto che lo legherà per altri due anni agli azzurri, con un accordo da 4 milioni di euro annui più due alla firma”.