Il Giornale: se il lamento sulle partite in notturna servisse a mettere in difficoltà i palinsesti tv?

Riccardo Signori sulle pagine de Il Giornale riprende la polemica sollevata da molti tifosi sulle partite alle 21,45

Qualcuno ha apprezzato l’idea di vedere le partite di campionato alle 21,45? Non certo chi deve andare al lavoro il giorno dopo, meno ancora i quotidiani che vedono messe in difficoltà le tirature. E le famiglie? Non è più il tempo del “perché alla domenica mi lasci sempre sola”, ma qualche sera di tregua ci vorrebbe.

Secondo Signori la decisione è stata presa nel solo interesse dei calciatori e noi telespettatori, perché il tifoso è stato retrocesso al rango di semplice telespettatore dall’emergenza sanitaria, subiamo tutto

le società volevano i danari delle tv, la federazione voleva il campionato e i calciatori gli stipendi nella loro interezza. Invece l’utente finale paga l’abbonamento e zitto.

Tutto dunque risponde sempre alla logica dei soldi

L’architettura dell’operazione campionato è tipica del “prendi i soldi e scappa”.

Se non fosse che per adesso la Lega i soldi non li ha ancora visti ed allora è cominciato il lamento

e se il lamento servisse a mettere in difficoltà i palinsesti tv?