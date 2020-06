Giornale: Gasperini e Gattuso, il calcio Ga-Ga che sta conquistando la serie A

Esordisce così, sul Giornale, Matteo Basile, nell’analizzare le vittorie di ieri di Atalanta e Napoli.

“ Da una parte l’Atalanta che si conferma, partita dopo partita, una splendida realtà e un’implacabile macchina da gol. Dall’altra il Napoli, che dopo il trionfo in coppa Italia non si ferma più e punta sempre più in alto “.

Due squadre diverse, ma in entrambe pesa moltissimo la mano del rispettivo tecnico.

Idem per il Napoli.

“La mano di Gattuso è fin troppo evidente nel Napoli. I giocatori lo seguono in tutto e per tutti e lui, senza proclami ma con i fatti, in pieno stile Gattuso, ha trovato in poco tempo le chiavi giuste per far rendere tutti al meglio, facendo sentire coinvolti nel progetto anche quei giocatori che sembravano ai margini”.