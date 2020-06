Gazzetta: patto tra Sarri e Higuain, finire bene la stagione, poi si vedrà il futuro

Da quando è tornato a Torino, Gonzalo Higuain è tornato sotto l’ala protettrice di Maurizio Sarri. Loscrive la Gazzetta dello Sport.

“In questi giorni i due sono stati a stretto contatto e Sarri sta cercando di spazzare via le nuvole nere dalla testa dell’argentino, la cui voglia di rimanere accanto agli affetti più cari (la mamma malata e la figlia) è nota. E l’operazione in qualche modo sembra stia riuscendo: l’Higuain pimpante visto alla Continassa è stato una sorpresa un po’ per tutti. Forse non per Sarri che lo conosce come pochi e con cui ha un rapporto molto stretto, quasi da padre a figlio. Il tecnico, in sostanza, ha chiesto al bomber di dare tutto in questi due mesi che mancano alla fine della stagione. Nel nome della vecchia amicizia e per il bene di tutti, a prescindere dal domani incerto di Higuain”.