Gazzetta: Ok del governo alla quarantena soft

È stato superata l’incompatibilità tra il protocollo del Cts e le attuali norme di legge che prevedono l’isolamento di due settimane del soggetto positivo e dei suoi «contatti ravvicinati»

Il Governo ha dato l’ok alla “quarantena soft” Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo la bufera che si era scaturita martedì a causa del mancato nullaosta legislativo in seguito al via libera del Comitato tecnico scientifico, nella giornata di ieri si è giunti ad una soluzione. Con una circolare interpretativa, concordata dai ministri Speranza (Salute) e Spadafora (Sport), è stato risolto il rebus dell’incompatibilità tra il protocollo del Cts e le attuali norme di legge che prevedono l’isolamento completo di due settimane del soggetto trovato positivo e dei suoi «contatti ravvicinati».

Il governo ha dato dunque il suo benestare alla modifica della norma che imponeva la quarantena di 14 giorni a tutta la squadra in caso di una positività al Covid-19, resta la quarantena per l’ eventuale nuovo contagiato con i suoi 14 giorni, ma resta garantita anche una finestra che consentirà alle squadre di disputare le partite in calendario.