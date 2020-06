Gazzetta: Niente pubblicità durante le partite in chiaro

Sarà uno dei punti fondamentali per arrivare ad un accordo sulla possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite della Serie A dopo la ripresa

La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla questione partite in chiaro per la ripresa del campionato e riporta le parole fiduciose del Ministro dello Sport Spadafora e dell’ad della Lega De Siervo che confermano che la trattativa tra le parti è a buon punto.

Ottenuto l’ok delle emittenti e della Lega quello che vincola sicuramente di più in questo momento è la legge Melandri, ma non solo.

Come riporta la Gazzetta c’è un nodo fondamentale che è rappresentato dalle pubblicità durante gli incontri in chiaro

Uno degli accorgimenti necessari sarà quello di vietare la messa in onda di messaggi pubblicitari durante la partita, ma anche un quarto d’ora primae dopo.Una delle ragioni per cui Mediaset aveva coinvolto l’AGCM, autorità garante della concorrenza e del mercato: un servizio pubblico – la linea della tv di Berlusconi – non può trasformarsi in strategia commerciale