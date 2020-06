Gazzetta: Milik rifiuta la clausola da 100 milioni. Inevitabile l’addio al Napoli

L’attaccante non accetta la proposta della società per il rinnovo. La questione è di natura economica e riguarda pure la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo. Il polacco non vuole

Determinante in Coppa Italia, con il rigore decisivo della vittoria sulla Juventus e determinante anche ieri sera, contro il Verona. Arek Milik, scrive la Gazzetta dello Sport, ha scelto il miglior modo possibile per congedarsi dal Napoli.

“Il rendimento dell’ultima settimana è la dimostrazione di quanto Milik tenga al Napoli, nonostante la questione contrattuale stia per allontanarlo dalla maglietta azzurra. Arek, in ogni modo, non vuole mollare, fino a quando sarà a disposizione, Rino Gattuso lo utilizzerà senza alcun pregiudizio”.

Non ci sono possibilità che Milik chiuda per il rinnovo, prosegue la rosea.

“Non è il massimo giocare sapendo di dover andare via. Callejon è stato messo da parte, c’è la possibilità che non firmi il prolungamento per concludere la stagione. Milik, invece, non ha accettato la proposta della società per un rinnovo fino al 2024. La questione è di natura economica e riguarda pure la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo. Una clausola vicina ai 100 milioni di euro, una condizione che l’attaccante non ha voluto accettare”.