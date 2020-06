Gazzetta: Inter e Bologna guidano il no contro l'”algoritmo” inesistente

Ma non c’è accordo su una possibile soluzione alternativa, Marotta punta alla cristallizzazione della classifica, il Bologna propone di fare la media punti delle partite giocate

L'”algoritmo”, l’innominato che di fatto non esiste ancora, dal momento che le sue regole non sono ancora state scritte, è già inviso alla maggioranza dei presidenti di Serie A, come scrive la Gazzetta dello Sport, perché la matematica non può considerare “l’imprevedibile che è alla base del calcio”, come ha detto Beppe Marotta.

La novità non è piaciuta quasi a nessuno: c’è chi, come l’Inter e il Bologna, non esita a dirsi pubblicamente contrario, chi si è limitato a farlo in canali “privati” e chi non riesce proprio a dare un parere, perché i contorni dell’algoritmo restano troppo vaghi.

Il piano C della Lega è riuscito in un’impresa titanica, quella di mettere d’accordo quasi tutti i presidenti dei club che la considerano impraticabile. Anche il piano B non riscuote i favori della massa, ma almeno Roma e Napoli sono favorevoli dal momento che potrebbero averne più vantaggi.

Si riparlerà di tutto al prossimo Consiglio Federale, dove Marotta è pronto a far valere l’idea dell’Inter

«Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica».

Leggermente diversa la posizione dell’a.d. del Bologna Claudio Fenucci

«Ritengo come ultima ratio, se il campionato si dovesse fermare, che il criterio oggettivo più idoneo sia la determinare la classifica sulla base della media punti di ogni squadra in rapporto alle partite giocate».