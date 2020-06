Gazzetta: Insigne è diventato un capitano esemplare

“Ha ragione Sacchi, non si vince per caso ai rigori. Il Napoli ha meritato grazie al perfetto disegno tattico di Gattuso che è riuscito a ottenere il massimo dai suoi”

La Gazzetta non ha dubbi sui meriti del Napoli di Gattuso.

Ha ragione Arrigo Sacchi: non si vince mai per caso dal dischetto. Chi sa di avere meritato la vittoria in partita, calcia con

altro spirito, altra convinzione. E il Napoli ha meritato, perché ha colmato la differenza di valori grazie al perfetto disegno tattico di Gattuso che ha tolto ossigeno agli attacchi anemici della Juve e, pur avendo avuto un

giorno di riposo in meno, è cresciuto alla distanza.

Ha meritato perché Rino è riuscito a ottenere il massimo dai suoi. Ancora giganteschi Maksimovic e Koulibaly; inesauribile Insigne, diventato un capitano esemplare. Due pali e le prodezze di Buffon legittimano il trionfo.

Il giudizio in pagella:

Punizione di alta chirurgia: palo. Classico “girello” alla Lorenzo: volo di Buffon. Insigne pungente, ma a macchia di leopardo, perché costretto a sgobbare per disciplina di squadra. Si accolla la rogna del primo rigore, insidioso quanto l’ultimo.