Gazzetta: Grande delusione tra i calciatori del Napoli dopo l’incontro con De Laurentiis

Si aspettavano altro alla vigilia della semifinale, ma il presidente non ha nemmeno nominato le multe e per gli stipendi ha detto che pagherà ma i tempi saranno lunghi

C’erano grandi aspettative da parte dei calciatori per l‘arrivo del presidente De Laurentiis al centro di Castel Volturno ieri, con la prima visiti dopo più di tre mesi si aspettavano che venissero affrontati e magari risolti i tanti problemi lasciati in sospeso a causa del lockdown. Sono rimasti invece molto delusi, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Tra i temi cari ai calciatori c’erano ovviamente quelli legati agli stipendi e alle multe, ma il presidente invece di pagargli lo stipendi di maggio, come loro si aspettavano, ha spiegato che gli verranno corrisposti anche gli altri stipendi, ma che i tempi saranno lunghi.

Insomma, le sue parole non sono state certo quelle che avrebbero prati voluto sentire i giocatori, soprattutto alla vigilia della semifinale di coppa Italia. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che il presidente, per l’occasione, incentivasse la squadra mettendo un premio sull’eventuale conquista della coppa Italia

Sulle multe invece nemmeno una parola, il che, secondo la Gazzetta, conferma la volontà di non voler rinunciare all’arbitrato richiesto.