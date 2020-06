Gazidis a Milanello: “In Inghilterra si occupa di tutto il manager, non l’amministratore delegato”

L’amministratore delegato del Milan ha comunicato alla squadra che è stata accettata la loro proposta del taglio del 50% della mensilità di aprile

È giorno di visite oggi, dopo l’arrivo del presidente del Napoli De Laurentiis a Castel Volturno, anche l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis è stato a Milanello.

Gazidis ha incontrato la squadra nello spogliatoio affrontando diversi temi tra cui, come riporta Sky Sport, quello relativo agli stipendi. Sarebbe stata accettata la proposta della squadra di rinunciare al 50% della mensilità di aprile.

Molti gli interrogativi sollevati dai calciatori nel corso dell’incontro a cui l’amministratore delegato del Milan ha replicato con lucidità a tutti gli interrogativi.

Ha ammesso di essere in ritardo sui tempi e si è scusato, promettendo di essere più presente a Milanello anche se non appartiene alla sua cultura, dal momento che in Inghilterra è il manager ad essere presente sul campo e non l’amministratore delegato. Ha rassicurato sulle possibilità della società: la proprietà è forte, anche se il processo sarà lento. Saranno compiuti quindi importanti investimenti sullo stadio.