Gattuso intende alleggerire i carichi di lavoro in vista dell’Inter

Velocità e leggerezza è quello su cui ha deciso di puntare il tecnico per la sfida diretta di Coppa Italia secondo TuttoSport

Cambiano i piani di allenamento di Gattuso. In vista della ripresa subito in salita con la sfida diretta contro l’Inter i Coppa Italia, il tecnico ha deciso di alleggerire i carichi di lavoro dei ragazzi. Innanzitutto due giornate di riposo questa settimana per permettere a tutti di recuperare a dovere. Gli infortuni muscolari preoccupano non poco anche in casa azzurra dopo lo stap d Manolas. L’obbiettivo, secondo quanto riporta TuttoSport è quello di rendere le gambe leggere

“Si affronteranno due squadre diverse, una fatta di centimetri e l’altra di velocità Gattuso intende alleggerire il carico: una formazione caratterizzata da calciatori brevilinei come Mertens, Insigne, Callejon, ma anche Demme e Zielinski potrebbe ritrovare più velocemente la migliore forma fisica rispetto ad un’Inter che fa della prestanza fisica l’arma migliore ma che necessita di più tempo per entrare in forma”