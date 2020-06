Gattuso ha chiesto di dare priorità ai rinnovi dei calciatori prima che al suo contratto

Secondo il CorSport il tecnico ha precisato ieri al presidente De Laurentiis di chiudere prima i rinnovi di Mertens, Zielinski, Maksimovic e Callejon

L’equilibrio e la serenità psicologica della squadra sono la cosa che preme di più in questo momento a Gattuso in vista degli impegni di Coppa Italia prima e di campionato poi. Non ha caso ieri il tecnico ha chiesto al presidente di dare priorità ai rinnovi dei giocatori, prima delle discussioni sul suo contratto.

Nella riunione di ieri a Castel Volturno, come riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha infatti affrontato con Gattuso l’argomento del suo nuovo contratto

ma Rino ha chiesto di dare priorità ai rinnovi dei calciatori, da Mertens a Callejon, passando per Zielinski e Maksimovic e poi lui. con Mertens c’è ancora da limare qualche aspetto legato all’immagine, ma Dries firmerà presto proprio come Zielinski; con Maksimovic il dialogo è tornato swreno; con Callejon è ripartito il dialogo.