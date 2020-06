Gattuso difensivista è una di quelle etichette banali di cui il calcio dovrebbe liberarsi

Sul Giornale: il lavoro certosino realizzato al Napoli documenta una smentita solenne dell’etichetta perché è diventato un raffinato stratega, aiutato da uno staff di prima categoria

Franco Ordine sulle pagine del Giornale punta oggi a smentire una delle etichette del calcio, quella per cui Gattuso sarebbe un allenatore difensivista. Una di quelle etichette banali di cui il calcio italiano dovrebbe liberarsi

Se è vero, come è vero, che il tecnico ha conquistato la sua prima promozione in Serie B con il Pisa schierando il pullman davanti alla porta, è anche vero che la partita contro la Juve certifica un cambio di rotta.

Il lavoro certosino realizzato al Napoli documenta una smentita solenne dell’etichetta perché nel frattempo il giovane tecnico, che è uno studioso di schemi, caratteristiche di calciatori e di tecniche di allenamento, ha affinato conoscenze ed è diventato un raffinato stratega, aiutato da uno staff di prima categoria

Non era compito facile il suo, succedere ad Ancelotti e per di più in un clima particolare di rottura tra la squadra e la società e rimettere a posto la preparazione fisica della squadra. Ma Gattuso è riuscito nel suo compito ed ha portato a casa la Coppa Italia facendo quello che serviva

Pochi minuti dopo il successo, dinanzi al capannello napoletano riunito sul prato dell’Olimpico, ha parlato di “passione e appartenenza” che sono poi le virtù coltivate ai tempi del primo Milan berlusconiano.