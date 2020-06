Gattuso chiama Osimhen, il Napoli pensa all’alternativa e offre 35 milioni per Gerard Lopez

Sul Mattino. Il tecnico prova a convincere l’attaccante nigeriano, ma è preoccupato dallo stop al campionato francese. Prima, però, c’è da vendere Milik

Il Napoli continua a lavorare per il mercato. Il Mattino scrive che Gattuso cerca un’alternativa a Dries Mertens, che ha individuato in Victor Osimhen. L’allenatore già si è mosso in tal senso.

“E Ringhio si è già mosso. E lo ha fatto attraverso una serie di chiamate, approfittando del fatto che il campionato francese è fermo. Ed è proprio questo lungo stop che un po’ preoccupa il tecnico del Napoli: in che condizioni sarà l’attaccante nigeriano dopo praticamente sei mesi senza giocare? Ed è questo anche un motivo per cui il Napoli gioca al ribasso con Gerard Lopez. Prima offerta da 35 milioni ma potrebbero non bastare. Ovvio che il club azzurro deve prima vendere Milik: la Juve lo vuole, ma vuole inserire uno degli esuberi. Se resta Sarri, Bernardeschi è uno di quelli candidati a essere inserito nell’operazione. Ed è improbabile che il Napoli accetti come contropartita un difensore (sul piatto ci sono Romero e Rugani)”.