Gattuso alla squadra dopo le prime sconfitte: “O si smette con le antipatie o si rischia la retrocessione”

È Rino il vero fuoriclasse del Napoli secondo il Corriere dello Sport, perché ha saputo trovare le parole giuste per motivare la squadra

Non è un caso, secondo il Corriere dello Sport, che tutt’assieme i calciatori del Napoli si siano ricordati di essere dei campioni

che Koulibaly abbia confermato di essere tornato tale dopo una specie di crisi d’identità, o che al Bentegodi abbiano fatto centro Milik e Lozano

È l’effetto Gattuso. Tutti per Rino e Rino per tutti è il motto della squadra adesso. Anche in un momento complesso come quello del lockdown ha saputo continuare il cammino che aveva cominciato con la squadra senza perdere i frutti ottenuti, anzi tornando in campo meglio di prima, se possibile

Gattuso è la vera grande sorpresa della stagione. Un tecnico giovane che ha provato a imporre le proprie idee e le proprie regole stravolgendo letteralmente il canovaccio della precedente gestione, con tutto il dovuto rispetto, e che dopo un mese trascorso a contare le sconfitte a un certo punto ha messo tutti di fronte alle proprie responsabilità: o si cambia registro e si smette con le antipatie personali, o si rischia anche la retrocessione