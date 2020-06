Gattinoni: «Il Covid sta passando da solo, anche i pazienti sono guariti da soli»

Il Giornale intervista Luciano Gattinoni, uno dei più grandi esperti di anestesia e rianimazione a livello internazionale. Spiega come sia possibile che il Covid sembri andar via.

« Il Covid sta passando da solo, sta facendo tutto la natura . Come è avvenuto per la Spagnola e per la Sars. E anche i pazienti sono guariti da soli ».

A farlo passare non sono stati i farmaci e la corsa alle terapie intensive.

Rianimare i pazienti, dice, è stato solo un aiuto.

Zangrillo ha parlato di virus “clinicamente sparito”. Gattinoni dichiara:

«A confermarlo sono anche gli accessi, quasi nulli, al pronto soccorso. Questa storia si conclude con il finale aperto, come i film migliori. Anche gli studi per capire l’interazione tra virus e ospite resteranno in sospeso, come in attesa di un sequel. Non ci sono più pazienti da studiare. Se mi serve un panel di 300 persone ma ne ho solo 50, allora va tutto a monte».