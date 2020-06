Galliani: “Vogliamo portare il Monza in Serie A, abbiamo le capacità per farlo”

In conferenza stampa: “Questa promozione in B è il 30esimo trofeo nel calcio di Silvio Berlusconi. Credo che questa città debba essere grata allo sforzo economico del presidente Berlusconi, è diventato monzese”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato in conferenza stampa per celebrare la promozione del club in Serie B.

“Inutile nasconderci: ora vogliamo provare a portare il Monza in Serie A. Lo scorso 1 luglio avevamo l’obiettivo di portare questa squadra in Serie A in due anni, ora arriva il difficile, ma le premesse ci sono tutte. Crediamo di avere le capacità per farlo. Non sarà una Champions o uno scudetto, ma in fondo questa promozione in B è il 30esimo trofeo nel calcio di Silvio Berlusconi. Credo che questa città debba essere grata allo sforzo economico del presidente Berlusconi, è diventato monzese e quindi ha voluto fare qualcosa di importante per Monza”.

Galliani ha parlato anche di mercato, annunciando il deposito del contratto preliminare di Barberis del Crotone. Ha detto

“Il nostro modello può essere l’Atalanta. Non cerchiamo ragazzi, né ex Milan: vogliamo giocatori pronti per vincere”.

Su Balotelli:

“Voglio bene a Mario, ma non lo prenderemo. Stiamo pensando a giocatori under”.

Su Ibra:

“Si può fare tutto, ma come idea non stiamo seguendo Ibra. Poi, se capitano cose imprevedibili può succedere di tutto: il mercato tanto finirà a ottobre probabilmente”.

E infine:

“La Coppa Italia sarà uno dei nostri obiettivi, cerchiamo di andare più avanti possibili, ma il campionato resta prioritario. Un viatico per l’Europa? Io sono matto, però non così tanto”.