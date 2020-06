Gabriel: “Non so se piaccio al Napoli, non abbiamo parlato”

Il difensore del Lille Gabriel Magalhaes, accostato al prossimo mercato del Napoli, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha parlato anche dell’interesse degli azzurri.

“Non so se piaccio al Napoli, non abbiamo parlato. Sul web vengono fuori tante cose, non so quale sia la verità. In realtà nessuno sa dove andrò, ma la cosa certa è che voglio giocare e arrivare il più in alto possibile”.