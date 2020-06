Formazione Napoli-Inter, Politano affianca Callejon e tenta il sorpasso

Corsport: Lo spagnolo garantisce a Gattuso maggiore equilibrio, ma l’ex interista è tornato ad allenarsi con una forma fisica invidiabile. Per sabato sarà ballottaggio

Il percorso di avvicinamento all’esordio in campo del Napoli previsto per sabato sera al San Paolo procede a grandi passi. Gli azzurri hanno modificato anche gli orari di allenamento per adattarsi alla gara in serale contro l’Inter, ma adesso a Gattuso resta da sciogliere i rebus riguardo alla migliore formazione da mandare in campo per la Coppa Italia.

Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport l’unico dubbio del tecnico azzurro sarebbe quello relativo al ballottaggio tra Callejon e Politano sulla corsia di destra.

È nel tridente offensivo che sembra cogliersi aria di avvicendamento con Politano che ha affiancato Callejon e che adesso punta al sorpasso. È una questione di equilibri – e Callejon ne garantisce di più affidabili – ma anche di condizione, e l’ex interista sta bene