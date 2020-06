Formazione Napoli-Inter, l’unico dubbio è Callejon-Politano. Allan in panchina 

Il Corsport. L’unico indisponibile è Manolas. Maksimovic al fianco di Koulibaly. Ospina preferito a Meret. Manca il terzo d’attacco

Tutti disponibili, contro l’Inter sabato, tranne Manolas. Il Corriere dello Sport racconta quali saranno le probabili scelte di Gattuso per la semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo.

“Il dubbio più interessante riguarda il tridente: Mertens e Insigne, d’accordo, ma poi testa a testa Politano-Callejon. Si vedrà”.

L’ex interista continua a guadagnare campo e a contendere allo spagnolo il posto da titolare davanti. Per il resto, tra i pali ci sarà Ospina. Davanti a lui, in difesa, Koulibaly e Maksimovic centrali, Mario Rui a sinistra e dall’altro lato Di Lorenzo. Centrocampo a tre con Zielinski, Demme e Fabian Ruiz. Allan in panchina.