Darwin Nunez, scende in campo De Laurentiis: incontra Ramadani per abbassare le cifre (Corsport)

Nunez guadagna 5,5 milioni di euro a stagione e per lui non c'è Decreto Crescita. Il Liverpool ne vuole almeno 60 per il cartellino

Darwin Nunez, scende in campo De Laurentiis: bisogna abbassare le cifre (Corsport)

Il Napoli è alla ricerca dell’attaccante da affiancare a Lukaku. Se l’Udinese non avesse sparato 40 milioni per Lucca, probabilmente l’affare si sarebbe chiuso. Ma 40 milioni sono tanti, troppi, e così il Napoli torna a Liverpool e stavolta scende in campo Aurelio De Laurentiis che ha incontrato Ramadani vecchia volpe del football e agente dell’attaccante uruguaiano dei Reds.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Che il Napoli stesse lavorando seriamente a due piste per l’attacco era molto chiaro, ma dopo il contatto diretto con l’Udinese per Lorenzo Lucca bisogna registrarne anche uno estremamente autorevole per Darwin Nuñez con il Liverpool. O meglio, con l’uomo incaricato di gestire l’eventuale uscita dell’attaccante uruguayano dai Reds in veste di intermediario: Aurelio De Laurentiis ha incontrato Fali Ramadani. Una riunione andata in scena di recente che ha coronato i contatti accesi e gestiti sin dall’inizio dal ds Manna. Nuñez, come noto, non è soltanto pronto a lasciare il Liverpool, ma ha anche aperto con entusiasmo all’ipotesi di trasferirsi al Napoli.

L’ingaggio del centravanti della Celeste si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione e bisogna trovare un intesa, considerando che il club azzurro non può usufruire dei benefici del Decreto Crescita, mentre il Liverpool per cederlo parte da circa 60 milioni di euro, poco più di 50 milioni di sterline, valutando che nell’estate 2022 per acquistarlo dal Benfica investì 75 milioni di euro più 25 di bonus.

Il Liverpool chiede oltre 65 milioni per Darwin Nunez, il Napoli vuole pagarlo di meno (Fabrizio Romano)

Si continua a parlare del possibile approdo di Darwin Nunez al Napoli. Stavolta a pronunciarsi sulla vicenda è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale riferisce di una richiesta iniziale di oltre 65 milioni di euro da parte del Liverpool. Una cifra più bassa rispetto a quella data dal Telegraph nelle ultime ore, ma che comunque i dirigenti azzurri starebbero cercando di limare. Contemporaneamente, Manna e compagni sono al lavoro per trovare un’intesa con l’entourage dell’attaccante uruguaiano.

Il tweet di Romano su Nunez-Napoli

Di seguito quanto scritto dal giornalista su “X“:

“Continuano le trattative tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez. La richiesta iniziale supera i 65 milioni di euro, ma il Napoli sta cercando di definire la struttura dell’accordo e la fattibilità dell’intero pacchetto. Come riportato la scorsa settimana, Nunez è interessato al trasferimento. Si stanno discutendo le condizioni personali”.