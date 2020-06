Formazione Napoli-Inter, gli unici dubbi sono relativi a Mertens, Fabian Ruiz ed Allan

Se Mertens non dovesse farcela toccherebbe a Milik il posto in attacco, mentre a centrocampo con Demme e Zielinski scenderebbe uno tra Elmas e Lobotka

Sul modulo con cui il Napoli tornerà in campo alla ripresa non c’è dubbio, il 4-3-3 di Gattuso non si tocca, ma, dopo la lunga sosta, potrebbero esserci dei cambiamenti per quanto riguarda i titolari che scenderanno in campo sabato sera.

I dubbi di Gattuso, secondo il Corriere dello Sport, sono legati principalmente alla condizione fisica di alcuni calciatori, nella fattispecie Mertens, Allan e Fabian Ruiz.

Nei prossimi giorni si capirà ovviamente se tutti e tre potranno recuperare in tempo, come si spera, ma nel caso toccherà a Milik prendere posto al centro dell’attacco azzurro contro l’Inter e in mediana con Demme e Zielinski giocherà uno tra Lobotka ed Elmas.