La mediana è l’unica incognita per Gattuso secondo Massimo Ugolini per cui lo spagnolo potrebbe essere arretrato nel caso Allan ed Elmas non diano garanzie

Mancano oramai poche ore al ritorno in campo del Napoli per la sfida contro l’Inter valevole per conquistare la finale di Coppa Italia.

Al contrario dell’Inter Gattuso ha quasi tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Manolas fermo fino a fine giugno almeno. Qualche incertezza ancora a centrocampo, come ha sottolineato il giornalista di Sky Massimo Ugolini a radio Kiss Kiss

“L’unico dubbio di formazione è il possibile sostituto di Fabian Ruiz, c’è il ballottaggio tra Elmas e Allan. Politano dovrebbe avere più chance di Callejon. Lo spagnolo potrebbe però essere arretrato sulla mediana accanto a Demme e Zielinski nell’eventualità che Elmas e Allan non dessero garanzie fisiche”.

Callejon a centrocampo, una vecchia idea di Ancelotti che Gattuso potrebbe fare sua questa sera.