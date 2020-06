Fabian Ruiz si è rassegnato a rinviare la sua partenza da Napoli

Il centrocampista spagnolo è consapevole di dover restare un altro hanno in Italia, ma sta già guardando al 2021 per fare il grande salto di qualità

Il futuro di Fabián Ruiz è a Napoli. Secondo quanto arriva dalla Spagna, il centrocampista spagnolo è consapevole del fatto che, a causa delle condizioni del mercato, continuerà per un altro anno in Italia. Fabian è consapevole di dover restare un altro hanno in Italia, ma sta già guardando al 2021 per fare il grande salto di qualità magari nel Barcellona, ​​City e, soprattutto, nel Real Madrid.

Il presidente De Laurentiis infatti non ha intenzione di abbassare le sue pretese per il centrocampista neanche dopo la crisi economica a causa del coronavirus e ha già confermato che accetterà men di 100 milioni per Fabian, ritenuto fondamentale da Gattuso per il suo gioco.

Proprio per questo Fabian si è rassegnato a rinviare la sua partenza da Napoli e giocare un altro anno al San Paolo, un anno in cui potrò aumentare la sua esperienza e magari anche il suo ingaggio

Attualmente il Real non è in grado di affrontare una spesa come quella rappresentata da Fabian, ma nel 2021 le cose potrebbero cambiare