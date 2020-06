Fabian Ruiz nella Top 11 della Serie A elaborata da Opta

Sulla Gazzetta dello Sport la Top 11 della Serie A prodotta dall’algoritmo di Opta. La formazione ideale del campionato comprende 11 giocatori schierati con il 4-2-3-1. Quattro juventini, tre laziali, un interista, un atalantino e un napoletano.

Sono Szczesny (Juve); Cuadrado (Juve), De Vrij (Inter), Acerbi (Lazio), Hernandez (Milan); Pjanic (Juve), Fabian Ruiz (Napoli); Ilicic (Atalanta), Luis Alberto (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juve); Immobile (Lazio).

A centrocampo Fabian Ruiz, appunto. Scrive la rosea:

“Una coppia di pensatori e tiratori. Fabian Ruiz del Napoli è il passator cortese del campionato: lo spagnolo ha completato con successo 1.488 passaggi, un record al momento nell’attuale Serie A. Miralem Pjanic è il re degli Expected Goals. Non spaventatevi, gli EG sono meno complicati di quel che sembrano, sono le probabilità che ha un tiro di trasformarsi in gol. Le azioni costruite a cui ha partecipato Miralem Pjanic hanno un valore Expected Goals di 9,1, record nella Serie A in corso, tra i giocatori con meno di

2.000 minuti in campo. Traduzione: quando Pjanic tesse la sua tela, rete ci cova”.