È l’11 giugno e Mertens non ha ancora firmato. «Problemi di traduzione» scrive Tuttosport

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport ci sarebbe qualche ritardo nella firma dei rinnovi di Mertens e Zielinski. Il problema è relativo alla traduzione dei contratti dall’italiano nelle rispettive lingue dei calciatori. Poiché qualche passaggio del carteggio non è risultato chiaro, gli avvocati di Dries e Piotr hanno chiesto chiarimenti allo staff legale del Napoli.

Nessun problema sulla firma, comunque, assicura il quotidiano sportivo. Si tratta solo di un ritardo burocratico che presto sarà colmato. Siamo all’11 giugno e il 30 il contratto di Dries scadrà. Si troverebbe nella stessa situazione di Callejon. Siamo certi che non avverrà.

Anche se le voci sui rinnovi sono diverse. Qualche giorno fa Corbo, su Repubblica Napoli, scriveva che ai due rinnovi manca ancora l’accordo sulla questione dei diritti di immagine dopo l’ammutinamento, con gli avvocati dei calciatori che chiedono la revoca della clausola che prevede una possibile azione civile.

De Laurentiis però, come raccontato oggi dalla Gazzetta dello sport, sulle multe non molla. È irremovibile. Attende l’arbitrato. Così come sulla causa per i danni d’immagine inflitti al Napoli dall’ormai celebre ammutinamento.

La narrazione buonista che con l’arrivo di Gattuso ha avvolto il club, si infrange puntualmente sull’irremovibilità di De Laurentiis che ha vissuto quella serata come una pugnalata, come un affronto personale. Anzi familiare. Il presidente ricordò anche che la sua famiglia, storicamente, non molla le questioni di principio. «Vorrei ricordarvi – disse una volta – che per un contratto non rispettato mio zio fece sequestrare la villa a un certo Federico Fellini».

Ciò non toglie, ovviamente, che Mertens e Zielinski possano firmare presto il rinnovo.