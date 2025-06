Prima di consegnare la cittadinanza onoraria a Dries Mertens presso il Maschio Angioino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti in merito al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Manfredi: «Daremo la cittadinanza onoraria di Napoli anche a De Laurentiis»

Manfredi ha spiegato:

«Napoli possiede un grande debito nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che sta facendo tanto per questa città e al momento giusto onoreremo questo debito dando la cittadinanza onoraria anche a lui. Questo è assolutamente un mio impegno».

In merito alla riapertura del terzo anello allo Stadio Maradona:

«Stiamo lavorando sulla progettazione per rimettere in sesto il terzo anello, vorremmo iniziare i lavori entro la fine dell’anno, ma tra il dire e il fare…».

«Non mi sono mai preoccupato delle valorizzazioni. Finché avrò vita, cercherò di tenere in vita il Calcio Napoli. Poi, quando non ci sarò più, i miei figli se vorranno cederlo, lo cederanno. Io ho già rifiutato 900 milioni. Non venderei il Napoli nemmeno per due miliardi e mezzo di euro. Il Calcio Napoli si identifica con la città, con un popolo, con un’idea, con i napoletani, finché questa idea possiamo tutti rappresentarla con onestà intellettuale, andiamo avanti».

«L’operazione De Bruyne è nata tre mesi fa. Non è la più importante. Perché? De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, anche con una certa anagraficità. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata, abbiamo da affrontare quattro competizioni. È un fatto matematico. Ci saranno parecchie aggiunte. Ci piace lavorare bene, ci piace non lasciare nulla al caso. Non ti saresti mai aspettato che saremmo stati così veloci ad assicurare questa continuity».