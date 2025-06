Il tweet di De Laurentiis sulla permanenza di Conte ha spaccato: oltre due milioni di visualizzazioni

Il tweet di De Laurentiis sulla permanenza di Conte ha spaccato su X: oltre due milioni di visualizzazioni

Aurelio De Laurentiis mostra di essere un conoscitore anche dei social, come conferma il successo del suo tweet lanciato la sera in cui è stata ufficiale la permanenza di Antonio Conte a Napoli. De Laurentiis ha scelto personalmente sia la foto – i due che esultano sul bus scoperto rivolgendosi ai tifosi – sia la frase “AVANTI TUTTA. PIU’ FORTI DI PRIMA!” scritta in maiuscolo.

Il tweet ha raggiunto due milioni di visualizzazioni, con più di quattromila retweet e oltre 16mila like. Con circa 85 mila interazioni.

Il tweet ha girato tantissimo su X. È stato l’emblema di un momento di felicità, arrivato al termine di giorni di tensione in cui non era chiaro cosa avrebbe fatto il tecnico del quarto scudetto.

De Laurentiis in Italia è per distacco il presidente di una società sportiva con più seguito su X: ha 765mila follower. Andrea Agnelli, che è stato a lungo presidente della Juventus il club che ha nettamente più tifosi di tutti in Italia, è fermo a 180mila. Gli altri neanche li citiamo. Per favore un esempio, da solo Aurelio De Laurentiis ha più follower dell’account X sia della Fiorentina (che si ferma a 735mila) sia della Lazio che si ferma a 680mila.