Il Corriere della Sera incorona De Laurentiis: la gestione del Napoli è un caso-scuola nel calcio

De Laurentiis e il suo Napoli sono un caso-scuola nel calcio: conti in ordine e vittorie (Corsera)

Anche il Corriere della Sera tesse l’elogio di Aurelio De Laurentiis e del suo modello economico-finanziario.

Scrive il quotidiano:

Conti in ordine, bilancio positivo, due scudetti in tre anni (senza più Maradona). Sta diventando un caso-scuola il Napoli di Aurelio De Laurentis. Il presidente vulcanico, produttore cinematografico iper-estroso, ingombrante, «fumantino», pieno di eccessi, poco avvezzo ai convenevoli (si ricordano le sue innumerevoli sfuriate nei palazzi della Lega Calcio di cui ha fatto le spese anche qualche cronista improvvido) ha creato un gioiellino gestionale.

Siamo andati a spulciare i bilanci delle società nell’anno 2023-2024, l’ultimo disponibile (l’attuale esercizio per molti club si chiude a giugno 2025 e dunque non avremmo uniformità di valori) e l’esito è, a suo modo, clamoroso. Il Napoli è il club che ha fatto registrare il miglior risultato, con un utile di poco più di 63 milioni di euro nella passata stagione, spinto dalle plusvalenze e dai ricavi da diritti televisivi. E ha finito per finire davanti a tutti i grandi club del Nord, anche quelli che di certo negli ultimi anni non hanno brillato per un’oculata gestione finanziaria, in testa la Juventus che ha chiuso quarta, ultimo piazzamento utile per la Champions League, solo al fotofinish. Con un rosso di quasi 200 milioni di euro.

Nell’arco di cinque ani Napoli è riuscito a far segnare un attivo complessivo, compensando i 130 milioni di perdite nei bilanci dal 2020 al 2022 con gli utili record di 80 milioni e 63 registrati rispettivamente nel 2023 e nel 2024, ha scritto il Sole 24 Ore. De Laurentiis è riuscito a trasformare un principio contabile come l’autosufficienza in un case history di successo. Gestioni sostenibili, acquisti mirati, partecipazioni alla Champions e ai suoi ricavi. «Un caso unico nel panorama italiano, con pochi eguali in Europa».