De Laurentiis: «Asseconderò Conte in tutto quello che avrà voglia di fare per rafforzare il Napoli»

Anche De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della cena per celebrare la permanenza di Conte a Napoli.

Ecco le sue parole:

«C’è poco da aggiungere a ciò che ha detto Conte, a fine stagione è importante fare un consuntivo su quanto accaduto ma anche su quali saranno gli obiettivi futuri. Perché ora si va in Champions e quindi avremo quattro obiettivi importanti: Coppa Italia, Supercoppa, la Superchampions con queste 8 partite minimo da giocare. Siamo tutti molto interessati ora al sorteggio. Poi abbiamo uno scudetto da difendere. Daremo maggiore risalto a tutto ciò che è partenopeo. Asseconderò Conte in tutto quello che lui avrà voglia di fare per aumentare sempre di più la forza del Napoli e per dare migliori risultati possibili. I napoletani sono straordinari, non avevo dubbi. Voi probabilmente siete cresciuti con un Napoli che non vi ha più dato soddisfazione dal periodo post Maradona in poi. Adesso anche i bambini hanno capito che Napoli è una realtà vincente».

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’esterno del ristorante L’altro Coco Loco dopo la conferma della sua permanenza nel club azzurro:

«Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie. Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno scudetto è stato bello e incredibile. C’è voglia di continuare a costruire basi solide per il Napoli, nella stessa direzione per rendere orgogliosi i napoletani. Abbiamo fatto tutte le valutazioni che fa ogni club col proprio allenatore. Siccome ripeto, c’è la stessa visione e la voglia di costruire basi solide per il Napoli, si continua in maniera normale con un contratto e c’è voglia di andare avanti nella stessa direzione cercando di rendere i tifosi napoletani quanto più orgogliosi possibile. Questo è l’obiettivo del club. Penso che, quando intraprendi nuove sfide, la cosa più importante sia sposare in toto la città e il club. L’ho sempre fatto anche in passato. Amma fatica’ again».