La prima tappa dell’edizione 2025 degli Stati Generali della Cultura è Napoli, ed è intervenuto per l’occasione il presidente Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis: «Ho avuto successo nel calcio per la grande disciplina acquisita nel cinema»

De Laurentiis ha parlato del connubio vissuto tra calcio e cinema:

«Perché ho avuto successo nel calcio? Per la grande disciplina che ho acquisito nel cinema, se uno realizza prodotti dell’ingegno attraverso un processo industriale, quella è la più grossa scuola del mondo e puoi fare ogni altra attività, vedi il particolare nel totale. […] Bisogna mettersi in testa quello che dice Conte, amma fatica’ perché le cose non te le regala nessuno. Quando sento dire che uno fa i film per sé, è bocciato perché il cinema è un ponte per il pubblico che è mio committente. Io devo cercare di dargli un’opera che accontenti tutti, non solo pochi eletti».

«Non mi sono mai preoccupato delle valorizzazioni. Finché avrò vita, cercherò di tenere in vita il Calcio Napoli. Poi, quando non ci sarò più, i miei figli se vorranno cederlo, lo cederanno. Io ho già rifiutato 900 milioni. Non venderei il Napoli nemmeno per due miliardi e mezzo di euro. Il Calcio Napoli si identifica con la città, con un popolo, con un’idea, con i napoletani, finché questa idea possiamo tutti rappresentarla con onestà intellettuale, andiamo avanti».