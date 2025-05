L’impatto sociale dello scudetto del Napoli è di un miliardo e 200 milioni (con un investimento di 300)

L'elaborazione di Open Economics: per ogni euro investiti ne tornano più di quattro. I benefici da turismo non arrivano al 5%

L’impatto sociale dello scudetto del Napoli: 1 miliardo e 200 milioni con un investimento di 300 milioni

Open Economics ha elaborato l’impatto sociale del Napoli campione d’Italia. Lo Sroi (Social Return on Investment) è un metodo per misurare il valore extra-finanziario rispetto alle risorse investite. Valuta il valore extra-finanziario (sociale, ambientale, ecc.) di un’attività o un progetto, rapportandolo ai costi degli investimenti. Si tratta di un metodo per misurare l’impatto sociale e quantificarne il valore in termini economici, consentendo di comprendere meglio come le risorse investite abbiano generato un beneficio sociale.

Nel caso del Napoli campione d’Italia lo Sroi è 4,13. Ossia per ogni euro investito, i benefici collettivi sono quadruplicati. Nel caso del Napoli di De Laurentiis, l’investimento è stato di 305 milioni di euro che sono i costi sostenuti dalla Ssc Napoli tra acquisti, salari e gestione. I benefici totali apportati dalla vittoria dello scudetto superano il miliardo di di euro, per la precisione secondo Open Economics ammontano a un miliardo e 261 milioni di euro. Il beneficio netto è di quasi un miliardo di euro: 956 milioni di euro.

L’impatto sociale degli investimenti è di 4,13. Di questi appena il 3,45% sono benefici da turismo. I benefici da pratica sportiva ammontano al 40%, i benefici per i tifosi al 56,45%.

L’elaborazione di Open Economics è basata su dati Uefa, Banco di Napoli e Ssc Napoli.