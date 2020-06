Dopo la vittoria, Gattuso ha concesso un giorno di riposo alla squadra

Il Napoli ha comunicato che gli allenamenti in vista della sfida contro l’Atalanta riprenderanno martedì a Castel Volturno

La vittoria di ieri contro la Spal è piaciuta a Gattuso, non solo per il risultato, ma per la gestione della gara. Il mister è molto soddisfatto del lavoro che stanno facendo i suoi ragazzi proprio per questo la sua prima mossa ieri dopo la partita è stata premiarli.

Il tecnico infatti è entrato negli spogliatoi annunciando ai ragazzi che oggi avrebbero avuto una giornata di riposo per potersi rilassare prima di cominciare la preparazione in vista della sfida contro l’Atalanta. La squadra ha ringraziato Gattuso in coro e il Napoli oggi ha dato comunicazione del giorno di festa

Dopo il successo contro la Spal, il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma giovedì 2 luglio a Bergamo per la 29esima giornata di Serie A (ore 19.30)