Diritti Tv Serie A, si inserisce anche la Advent International

La Gazzetta dello Sport riporta una indiscrezione arrivata da Bloomberg sui diritti tv del nostro campionato. Dopo la CVC ci sarebbe una nuova società interessata ad acquisirne i diritti di immagine. Si tratterebbe della Advent International.

Per ora non ci sono stati commenti ufficiali da parte del fondo e della stessa Lega. La sensazione è che sul fronte dei diritti (gli attuali contratti triennali scadono alla fine della stagione 2020-2021) sia vicina un’accelerazione. Domani scade il termine per quanto riguarda il versante Cvc, poi i club saranno liberi di confrontarsi con altre proposte