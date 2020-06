Dialogo tra Montalbano e la ministra Azzolina

La Azzolina dal commissario Montalbano: “Buona giornata commissario: ma lo sa che lei è più bello dal vivo?”

S’eri arricampata in officio tarda dopo una bona mangiata da Enzu a mare ed una dovirosa passiata miditative. Ura l’aspittava il dicrito spazzeburocratie che niuno haviva mai facta: risultata? Iddo haviva da suttusciveri cintinaia di folia inutilia suttratti a l’ ‘ntelligentiae ed alla furista amazoniche.

Sinti tuppiare alla purta…

“Cu fu?”.

“Sugno Gallu”.

Muntilbano: “Trasa”.

G: “Dutturi havio da spiarla na cutisia”.

M: “Spiassa”.

G: “Tra pauci minuta arriva in Paisi la Ministera della Struziona Lucietta Azzoline e tramita il Muviminta mi haviano acchiesta si potiva conferiri cu vossia che sumigglie a chilla che faci Muntilbano in tilivisiona: pirchì pari che la Ministera è una fanna di Zingaretta”!.

M: “Allura passe col Piddie?”.

G: “Nonsi, dutturi, Zingaretta il pulitica”.

M: “Havio capita: è chilla che firma i documenta – cui Premia Nobella; nuta mentulari e irunica del Muntilbano – per fari que sissi il vaccina bine pubblica. Ma non faci il pulitica che doviribba pinsarici iddo a chesta cusa?”.

G: “A mia di Zingaretta nun me ne futtia: i cridia sulo a Muviminta: allura dutturi la poti fari viniri da vuia la Azzoline?”.

M: “Va bine”.

Muntilbano atturnai alla sua carta: chesta assaie sudata… Dopo una mizzorata si sentette nu granni scarmazzo: eri Catarelli con la sua sciddricate con l’uocchia da fora che faciva voci.

“Catarè, ci stavi cusa?”.

Catarelli: “Dutturi, dutturi, ci stavi na billa fimmina che dicia che vulia parlari cu vuia e parle macari vastase”.

M: “Pirchia vastase?”.

C: “Pirchia dicia palabras commo ‘Azzolina!”.

M: “Falla trasire!”.

“Buona giornata commissario: ma lo sa che lei è più bello dal vivo?”.

Muntilbano: “Cirta da murta non facissi na bella figure”.

Azzoline: “Anche spiritoso: ma lei parla siciliano, ma lo sa che anch’io vengo da Trinacria?”.

M: “L’haviva litta da qualichi partia: allura se volia con mea poti parlari dialetta libraminta”.

A: “Va bine: passava da aquì dopo nu seminaria a Caltagituna dal titula: “Distanziamenta e prossimitate: quali schola per i distantiata de hodie” e sugno vinuta a cunuscerla pirchia non havivo nihila da fari. In funda il miliarda l’havimma stantiata e ura – tranne il maquillagge – non havia gana de fari altira”.

Multilbano non eri ‘nsensiblia al fascina fimminial: è la Azzoline haviva na billa faccia e billa uocchia, ma pariva chella comica filia del pulitica forziste e a taliarla ti viniva macari da ridiri.

“Ministera, ma sti scholas s’arapreno o nonsi a settembrira?”.

Azzoline: “Ma commissario, è omnia nel dicrita”.

M: “Ma viraminta vulita fari nova le Schola?”.

A: “Sissi, l’idilitia sculastica sarria il nova Edenna”.

M: “Ma viraminta sussumereta nova prufessura?”.

A: “Sissi”.

M: “Ma con qualia solda lo facite?”.

A: “Prima in dibita eppoia quanno arriviranna con il solda del RicoveraFantasy”.

M: “E non putita uti il Messe?”.

A: “Il Messe non si potia pirchia è un trappula grica”.

M: “E’ na tragia?”.

A: “Sissi, purtaria sula lagrima e sanguinis”.

M: “E il Copora Dominae già l’havimma facta”.

A: “Sissi, havimma da vidiri se arrivamma all’Assunte”.

M: “Amenna”.

A: “Ma lia cridente est?”.

M: “Io pinsa che sulo i Sancta ci sugno rimasta a nuia”.