De Luca manda l’esercito a presidiare la zona rossa di Mondragone

Il governatore della Campania: “L’ho chiesto al ministro Lamorgese, che mi ha confermato l’invio di un contingente di un centinaio di soldati”

A Mondragone arriva l’esercito. Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca, per presidiare la mini-zona rossa istituita nel casertano dopo i casi di contagio nella comunità bulgara.

“Questa mattina ho avuto un colloquio con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’esercito“.

Intanto a Mondragone è partita la rivolta dei residenti contro la comunità “colpevole” di essersi contagiata.



