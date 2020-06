De Laurentiis a Castel Volturno si è intrattenuto con Mertens e Zielinski

La prima visita del presidente De Laurentiis a Castel Volturno dopo il lockdown è durata poco meno di due ore. Un’incontro in cui sono stati toccati tutti i temi caldi che erano rimasti in sospeso, dai rinnovi fino alla questione delle multe e degli stipendi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport De Laurentiis si è intrattenuto con Zielinski e Mertens che sono stati gli ultimi a lasciare il centro forse per gli ultimi accordi relativi ai rinnovi oramai stabiliti.

I giocatori lo attendevano per avere chiarimenti sul pagamento degli stipendi. Quelli di marzo e aprile sono stati congelati, ma la squadra si aspetta che le spettanze di maggio le vengano pagate al più presto. In effetti staff tecnico e giocatori hanno ripreso a lavorare dal 4 maggio scorso, seppure in maniera facoltativa. Ma tutti hanno voluto allenarsi al centro sportivo con sedute individuali nelle prime tre settimane. De Laurentiis ha incontrato il capitano Insigne per avviare il confronto sugli stipendi. E non solo.