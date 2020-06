Damascelli: chi uscirà dalla Coppa Italia rischia la reputazione (soprattutto Antonio Conte)

Su Il Giornale. Il tecnico dell’Inter avrà pochi alibi, domani, a Napoli. E intanto chi ci rimette, in questo calcio che riprende, sono solo i tifosi costretti ad abbonarsi alle tv per vedere le partite

Su Il Giornale, Tony Damascelli parla della ripresa del calcio, stasera, con la Coppa Italia. Alle 21 andrà in scena Juventus-Milan, la prima delle due semifinali di ritorno in programma questo weekend.

In palio, oltre al trofeo, c’è la credibilità delle squadre.

“Presumo che già stasera si discuterà sulle scelte di Sarri e su quelle di Pioli, a pensarci bene non abbiamo nemmeno incominciato e sento puzza di bruciato, chi esce da questa coppa rischia la reputazione. Soprattutto Antonio Conte, fuori dalla Champions league, terzo in campionato, sconfitto da Gattuso all’andata, a San Siro, e con scarsi alibi a Napoli, domani sera “.

Tra tutti, ad essere più penalizzati saranno i tifosi.

“I presidenti hanno voluto giocare per non perdere i denari delle tivvù, i calciatori hanno fatto finta di rinunciare a una parte di emolumenti sontuosi, alla fine i soli a pagare il conto sono i tifosi, penalizzati dal non poter andare allo stadio e “costretti” ad abbonarsi alle tivvù satellitari per assistere all’evento“.