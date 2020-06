Il Giornale: “Se Gattuso vince la Coppa Italia, l’anno prossimo tre milioni netti per lui”

Gianni Visnadi, su Il Giornale, scrive della partita di domani tra Napoli e Inter valida per la Coppa Italia.

E’ la seconda volta, dopo il match di andata, che Conte e Gattuso si sfidano in panchina.

Il suo avvio è stato durissimo, scrive Visnadi. Con risultati pessimi all’inizio, poi è arrivata la svolta con la vittoria sulla Juventus.

Gattuso allenerà il Napoli anche l’anno prossimo, ma intanto l’obiettivo è la Coppa Italia.

“Battere l’Inter (in una sfida che a un milanista come lui non può sembrare come un’altra), e poi provare a vincere la Coppa Italia, può valergli anche garanzia di adeguamento economico (3 milioni netti l’ingaggio della prossima stagione; la metà per quella in corso), non male anche per uno che in carriera ha dato più volte l’impressione di non avere il denaro al primo posto degl’interessi”.