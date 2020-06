Crosetti: una finale travestita da allenamento, ma meglio che niente

Su Repubblica, Maurizio Crosetti commenta la finale di Coppa Italia di ieri, tra Napoli e Juventus.

Crosetti elogia il bel gesto del presidente bianconero Agnelli, che ha premiato il Napoli, critica i tifosi virtuali in tribuna e il virtual coach in sovrimpressione e le voci troppo alte di panchine e portieri.

“ Buffon non sta zitto un attimo, è un flusso di coscienza . Ma per il campionato è opportuno un ripensamento, abbassate le voci e fateci sentire il bel tonfo del pallone”.

Una partita che non è stata una vera partita.

“una finale travestita da allenamento o viceversa. E virtuale, infine, la Juve. È tutto abbastanza sfasato, si gioca sottoritmo e sarà così per un paio di settimane. Meglio non essere pretenziosi: nessun atleta può stare fermo per cento giorni e non pagare dazio. Le squadre sono come le tacche della batteria del cellulare, si scaricano in fretta e c’è poco campo”.