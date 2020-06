Crosetti e il calcio senza pubblico: “È stata la prima partita di un mondo nuovo”

Su Repubblica Maurizio Crosetti commenta la prima partita dopo il lockdown, Juve-Milan, nel silenzio surreale dello Stadium.

Crosetti racconta il silenzio dello stadio torinese, le immagini che ci hanno restituito tutti i presenti con le mascherine, compresi i giardinieri “che pettinano l’erba prima che si cominci”. E l’omaggio ai sanitari che sono stati impegnati nella lotta al virus.

È tutto così diverso e mai visto, mai sentito. Come se i giocatori patissero uno sfasamento, una specie di ritardo nella memoria muscolare

Si è sentita molto la voce di Buffon che incitava i compagni a non mollare. Non si sentono invece le voci dei tifosi, i grandi assenti.

“Le voci di trecento persone sfarfallano e fanno il tifo anche per quelli che non ci sono ma ci saranno: è la gente il vero pezzo mancante dello sport, rito di corpi che si muovono, si incontrano, camminano, mangiano e cantano. Senza di loro si è soli. I giocatori guardano il vuoto e non vedono niente, o forse invece sì”.