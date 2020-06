CorSport: nei prossimi due mesi sarà alternanza alla pari tra Ospina e Meret

Il portiere friulano ha lavorato molto durante lo stop. Il colombiano continua ad essere il preferito, ma l’overdose di calcio garantirà a Meret la possibilità di riconquistare i propri spazi

Da quando è arrivato Gennaro Gattuso, tra i pali della porta del Napoli Meret ha perso la sua titolarità per essere sostituito dal compagno colombiano Ospina. Il tecnico ha più fiducia in lui, per il modo in cui imposta la manovra da dietro. Ma, scrive il Corriere dello Sport, entrambi i portieri sono titolari, poiché Meret è considerato, dal Napoli, un patrimonio da preservare.

La porta è di Ospina

“sta davanti quel poco che basta per lasciarlo titolare. Le percentuali, per ogni occasione, sono equamente divise, al 50%, ma la differenza la fa la consistenza caratteriale, quella autorevolezza che deve sostenere nel momento del bisogno”.

Negli ultimi tre mesi Meret ha lavorato duro.

“Lo ha fatto soprattutto sulla capacità di domare il pallone nella uscita, palleggiando, perché sul resto c’è poc’altro da aggiungere, come sa Alessandro Nista, il preparatore dei portieri che lo ha visto crescere. Ma Ospina ha ancora i propri guanti dinnanzi a quelli di Meret, con il quale condivide il tempo in armonia, perché la concorrenza non può certo corrodere una stima reciproca fondata non solo sulla simpatia ma pure sulla considerazione”.

Contro l’Inter toccherà di nuovo a Ospina,

“però in questi due mesi in cui la stagione si riempirà di partite ogni tre giorni comparirà – come mai accaduto negli ultimi tempi – l’alternanza, che permetterà a Meret di riconquistare i propri spazi e di riappropriarsi delle sue certezze”.