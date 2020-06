Corsport: Napoli-Spal, leggero affaticamento per Mertens

Gattuso schiererà il tridente oggi pomeriggio al San Paolo, nonostante il leggero fastidio del belga, saranno i tre piccoletti a sferrare gli attacchi azzurri

E tridente sarà. Contro la Spal oggi pomeriggio Rino Gattuso dovrebbe far scendere in campo il tridente di sarriana memoria. Quello che ha regalato al Napoli 288 gol in sette anni, scrive oggi il Corriere dello Sport.

sono un’enormità, un’onda assai anomala che continua a travolgere con quella espressione fanciullesca e anche assai “carogna” e non ha “pietà” neppure degli amici, visto il modo in cui Mertens ha sottratto la corona di capocannoniere di tutti i tempi ad Hamsik

È sempre il loro momento, lo dicono i numeri, ma quella di oggi sarà una gara difficile dal punto di vista della tenuta psicologica, perché non bisogna cedere alla pressione.

C’è un dubbio, anche se piccolissimo, lo ha avvertito ieri pomeriggio Gattuso, quando è andato a leggere nel proprio libro bianco ed ha scoperto di un lieve affaticamento di Mertens, ch eha indotto a riflettere sulla possibilità di affidarsi di nuovo a Milik.