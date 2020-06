CorSport: Napoli-Inter, Mertens rischia il forfait

Domani il Napoli incontrerà l’Inter al San Paolo, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ma Gattuso ha qualche preoccupazione con cui fare i conti, perché la squadra appare affaticata. Soprattutto, ad essere in forse, scrive il Corriere dello Sport, è Mertens.

“Dries Mertens in questa gerarchia degli acciaccati, è quello che maggiormente lo preoccupa. E avercelo o non avercelo, uno che ha segnato 121 gol, non è poi la stessa cosa”.