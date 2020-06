Corsport: Mertens è stato tentato dal rimettersi in gioco all’Inter

“Napoli-Inter è stata la sua partita personalissima, per settimane intere, nel silenzio rumoroso d’una trattativa per il suo contratto vissuta senza veli: poteva andarsene a Milano, ci sono stati contatti, confermati da Ausilio, e un’umanissima tentazione di rimettersi in gioco, altrove, diversamente. Poi ha prevalso la scelta di vita, ch’è anche quella del cuore, e adesso mancano semplicemente le firme sul rinnovo biennale (e opzione per il terzo), con tutti quei bonus tra i quali c’è anche la parola scudetto”.