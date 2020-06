CorSport: la formula Gattuso per vincere

È partito dall’aspetto psicologico per risollevare la squadra e convincerla delle sue potenzialità, poi è passato a cercare l’equilibrio tattico e ora punta a vincere

Il Corriere dello Sport oggi illustra i tre momenti chiave dell’evoluzione del Napoli di Gattuso che è pronto a tornare in campo per giocarsi tutto in tre competizioni.

La prima, conoscitiva, e nasce con il Parma, è un calvario (una vittoria, quattro sconfitte); la seconda, illusoria, dura ventisei giorni, va dal successo sul Perugia in Coppa Italia a quello sulla Juve; la terza, decisiva, decolla dopo lo choc con il Lecce, sa sempre di un modello di riferimento ma viene depurato d’una presunzione di fondo di una squadra che non può esclusivamente correre in avanti ma deve anche guardarsi le spalle

Il lavoro di Gattuso sul Napoli è stato in primo luogo emotivo, ha dovuto convincere la squadra di quello che era “Voi siete forti”, poi è arrivato il lavoro tattico per mettere a posto gli equilibri. Adesso la squadra deve ripartire da tre uomini chiave: Demme, Fabian Ruiz e Zielinski che daranno equilibrio e spinta per portare a termine il lungo percorso di questa stagione e portare a casa magari un trofeo